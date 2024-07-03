Яким буде урожай під час війни: чи вистачить українцям продовольства

За попередніми оцінками, аграрії планують зібрати цього року сумарно 77-78 млн тонн зернових та олійних культур.

Українські аграрії сподіваються зібрати цього року достатню кількість зерна та олійних культур, щоб українці були забезпечені продовольством. Урожаю вистачить також для експорту.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, у полях уже намолочено понад мільйон тонн зернових і активна робота триває.

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"Сподіватимемося, що погода буде сприяти, аби ми отримали заплановані цифри на цей сезон", - сказав Марчук.

За попередніми оцінками, аграрії планують зібрати цього року близько 56 млн тонн зерна, а по олійній групі - в межах 21-22 млн тонн, тобто сумарно 77-78 млн тонн зернових та олійних культур.

"Відповідно, повною мірою забезпечимо себе продовольством. Бо в умовах війни, враховуючи кількість людей, які вимушені були виїхати, нам потрібно не більше 15 млн тонн", - зауважив Денис Марчук.

При цьому понад 60 млн тонн становитиме загальний потенційний експорт, який українські аграрії зможуть продавати й отримувати валютну виручку, підтримуючи економіку України.

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