Слів завжди буде мало: одесит, який образив лікаря-військового на протезах, перепросив (відео)

Напередодні в Одесі чоловік облаяв нецензурною лексикою лікаря-ветеринара, який втратив обидві кінцівки на війні. Після того, як кадри ганебного інциденту поширилися Мережею, одесит перепросив.

Про це написав депутат Одеської обласної ради Андрій Бабенко.

Одесит, який образив лікаря-ветерана, перепросив

"Слів завжди буде мало: вибачення лікар не прийняв, а от винний вирішив стати волонтером, аби спокутувати провину", – зазначив він.

Ексвійськовий написав заяву до поліції, одесита буде покарано відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, в Одесі у ветеринарній клініці спалахнув скандал. Туди прийшов чоловік з пуделем, побачив військового на протезах та облаяв його матюками.

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