Ветеран війни Володимир з ампутованою ногою пройшов 30 км, щоб зібрати кошти на ЗСУ: що він розповів

Володимир каже, що продовжить ходити, щоб допомогти побратимам.

На Кіровоградщині поранений боєць з ампутованою ногою Володимир Букша, долаючи біль, йде по селах і містах та вздовж трас, щоб зібрати гроші для своїх побратимів з 56-ї бригади.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Володимир подолав 30 км, щоб зібрати кошти для побратимів

Ветеран із протезом і милицями подолав уже три десятки кілометрів. Зупинятися не збирається, адже хоче допомогти побратимам, які залишаються на фронті.

"Потреба в них була на запчастини на автомобіль. Я їм поміг і всьо - вони свою роботу вже роблять. Я їм усе купив, усе відправив", - каже Володимир Букша.

Володимир Букша

Щодня з’являються нові прохання про допомогу. Тому Володимир і почав цей марафон - спочатку подолав пішки село, потім дорогу до Кропивницького, а тут головною вулицею рушив у середмістя. Вздовж маршруту з прапорами й донатами на нього чекають кропивничани, які дізналися про марафон із соцмереж.

Володимир зібрав 100 тисяч грн на ЗСУ

Володимир отримав поранення торік на Запорізькому напрямку - його автівка підірвалася на міні. Ледве навчившись ходити на протезі, одразу взявся волонтерити. Завжди поруч - його дружина Наталя.

До акції долучаються й інші ветерани. Йдуть повільно, бо Володимир ще не надто звик до протезу і милиць. За дві години ветеран із групою підтримки дістався центру Кропивницького. Тут на нього вже чекають небайдужі місцеві жителі. За перші тридцять кілометрів шляху Володимир Букша зібрав сто тисяч гривень. Після короткого перепочинку у Кропивницькому планує вирушити на захід України.

Володимир Букша долає марафон

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини за 5 лютого 2024 року | Новини України

Нагадаємо, волонтерам на кордоні вручають повістки.

Читайте також: