Майлі Сайрус вперше підтвердила стосунки з відомим музикантом

Популярна американська співачка Майлі Сайрус з'явилася зі своїм бойфрендом, музикантом Максом Морандо, на щорічній церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії "Греммі" і вперше підтвердила стосунки з ним.

До слова, 31-річна зірка отримала свою першу статуетку "Греммі". Винагороду співачка отримала за відому вірусний пісню Flowers.

Поміж тим Майлі за одним зі столиків була помічена з барабанщиком гурту "Liily" Максом Морандо. Раніше вони рідко з'являлися на публіці разом і не афішували свої стосунки. Втім, під час 66-ї церемонії вручення премії "Греммі" все ж підтвердили роман палким поцілунком.

Майлі Сайрус з Максом Морандо / Фото: Getty Images

У кадрі барабанщик постає в чорному класичному костюмі та білій сорочці. Тим часом Сайрус за світський вечір змінила декілька образів. І разом з обранцем уже позує в чорній ефектній сукні, яка підкреслює декольте. Для заходу парочка зробила масивне укладання волосся.

Зазначимо, чутки про стосунки Майлі та Макса ходили ще 2021 року. Подейкували, що на той час їхня дружба вже починала переростати в закоханість.

Нагадаємо, раніше ми писали, як минула престижна премія "Греммі" в Лос-Анджелесі та хто із зірок отримав статуетку й зіткнувся з критикою.

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