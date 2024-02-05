Майли Сайрус впервые подтвердила отношения с известным музыкантом

Популярная американская певица Майли Сайрус появилась со своим бойфрендом, музыкантом Максом Морандо, на ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" и впервые подтвердила отношения с ним.

К слову, 31-летняя звезда получила свою первую статуэтку "Грэмми". Награду певица получила за известную вирусную песню Flowers.

Между тем Майли за одним из столиков была замечена с барабанщиком группы "Liily" Максом Морандо. Раньше они редко появлялись на публике вместе и не афишировали свои отношения. Впрочем, во время 66-й церемонии вручения премии "Грэмми" все же подтвердили роман страстным поцелуем.

Майли Сайрус с Максом Морандо / Фото: Getty Images

В кадре барабанщик предстает в черном классическом костюме и белой рубашке. Тем временем Сайрус за светский вечер сменила несколько образов. И вместе с избранником уже позирует в черном эффектном платье, подчеркивающем декольте. Для мероприятия парочка сделала массивную укладку волос.

Отметим, слухи об отношениях Майли и Макса ходили еще в 2021 году. Поговаривали, что к тому времени их дружба уже начинала перерастать в влюбленность.

Напомним, ранее мы писали, как прошла престижная премия "Грэмми" в Лос-Анджелесе и кто из звезд получил статуэтку и столкнулся с критикой.

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