Удар по врагу в Лисичанске: погибли два "депутата ЛНР"

В кафе, по которому "прилетело", захватчики как раз праздновали день рождения одного из этих депутатов.
При ударе ВСУ по скоплению врага в оккупированном Лисичанске погибли два так называемые местные "депутата".
Об этом сообщил самопровозглашенный "мэр" Эдуард Сахненко.
По словам Сахненко, во время обстрела якобы пекарни в Лисичанске 3 февраля погибли местные "депутаты"-коллаборанты российских оккупантов Артем Тростянский и Иван Жушма.
Ранее так называемые российские военкоры писали, что удар был нанесен по кафе "Адриатика", в котором праздновали день рождения Жушмы.
Напомним, 3 февраля российские захватчики заявили об обстреле якобы пекарни в Лисичанске и о гибели 28 "мирных жителей". Как сообщили в Лисичанской военной администрации, в этом заведении питались и проводили совещания оккупанты.
5 февраля российские пропагандистские СМИ сообщили о гибели в Лисичанске так называемого руководителя "МЧС ЛНР" Алексея Потелещенко.
Читайте также: