Пекарня целая: Андрющенко рассказал новые подробности удара по Лисичанску

Российские оккупанты 3 февраля заявили об "обстреле пекарни" в Лисичанске Луганской области и гибели 28 "мирных жителей". В обстреле россияне традиционно обвиняли ВСУ.

Позже стало известно, что в помещении пекарни оккупационная "власть" устраивала совещания. По информации от украинской городской администрации Лисичанска, пекарня в этом месте начала функционировать уже после оккупации города. Там наладили выпечку хлеба для российских войск.

Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в день "прилета" в одном из ресторанов возле пекарни топ-колоборанты праздновали два дня рождения.

Поэтому попадание было не в пекарню, а именно в ресторан с коллаборантами.

"Россияне сразу бросились делать "жертв терроризма и укрнацизма". Рассказали о (внимание!) ударе по пекарне, как "акт геноцида" (кого?) и более 20 погибших, в том числе одного ребенка (в пекарне ночью, ага). За выходные повылазили списки погибших и точные координаты поражения. Пекарня да, рядом, но целая. А вот ресторан коллаборанта – нет. Как и "министр МЧС ЛНР" Потелещенко Алексей Александрович, который в 2014 году перешел на сторону оккупантов. Это не мешает русским продвигать свою выдуманную историю", – рассказал он.

Переселенцы из Лисичанска рассказали, что на одном из видео, опубликованном МЧС РФ в Telegram, они также узнали ресторан под названием "Adriatic", расположенный на окраине, расположенной в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Украинский журналист Денис Казанский уточнил, что в кафе на пьянку собралась местная оккупационная администрация.

"Верхушка "МЧС", "прокуроры", "депутаты" (которых никто не выбирал). Лживые российские СМИ сейчас пытаются выдавать их за "мирных жителей", но отдельные пропагандисты уже понемногу признают реальную картину. Призывают коллаборантов и гауляйтеров больше не собирать, чтобы всех вместе не убило одной ракетой", – отметил Казанский.

Напомним, Зеленский ответил, сколько территории Украины находится под оккупацией.

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