Домашняя горчица на огуречном рассоле: очень простой рецепт

Горчица на огуречном рассоле, приготовленная в домашних условиях, получается очень острой. Готовить домашнюю горчицу очень просто. Для этого необходимо взять готовый порошок, залить рассолом и дать настояться. Такой соус хранится в холодильнике несколько месяцев.

Ингредиенты порошок горчичный 100 г огуречный рассол 200 мл растительное масло 1 ст. л.

Горчичный порошок всыпьте в миску. Огуречный рассол подогрейте до комнатной температуры.

Влейте постепенно огуречный рассол в горчицу и хорошо перемешайте до получения однородной консистенции. Добавьте растительное масло и еще перемешайте.

Выложите в баночку и оставьте при комнатной температуре на 8-10 часов. Затем поставьте в холодильник.

Советы:

Густоту горчицы регулируйте количеством добавляемого рассола.

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