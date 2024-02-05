Домашняя горчица на огуречном рассоле: очень простой рецепт

Горчица на огуречном рассоле, приготовленная в домашних условиях, получается очень острой. Готовить домашнюю горчицу очень просто. Для этого необходимо взять готовый порошок, залить рассолом и дать настояться. Такой соус хранится в холодильнике несколько месяцев.
Ингредиенты
- порошок горчичный
- 100 г
- огуречный рассол
- 200 мл
- растительное масло
- 1 ст. л.
Горчичный порошок всыпьте в миску. Огуречный рассол подогрейте до комнатной температуры.
Влейте постепенно огуречный рассол в горчицу и хорошо перемешайте до получения однородной консистенции. Добавьте растительное масло и еще перемешайте.
Выложите в баночку и оставьте при комнатной температуре на 8-10 часов. Затем поставьте в холодильник.
Советы:
- Густоту горчицы регулируйте количеством добавляемого рассола.
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