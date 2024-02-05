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Соусы и заправки
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Домашняя горчица на огуречном рассоле: очень простой рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
23
Время на прочтение
1 мин
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Домашняя горчица на огуречном рассоле: очень простой рецепт

Домашняя горчица на огуречном рассоле / Фото: Credits

Горчица на огуречном рассоле, приготовленная в домашних условиях, получается очень острой. Готовить домашнюю горчицу очень просто. Для этого необходимо взять готовый порошок, залить рассолом и дать настояться. Такой соус хранится в холодильнике несколько месяцев.

Ингредиенты

порошок горчичный
100 г
огуречный рассол
200 мл
растительное масло
1 ст. л.

Горчичный порошок всыпьте в миску. Огуречный рассол подогрейте до комнатной температуры.

Влейте постепенно огуречный рассол в горчицу и хорошо перемешайте до получения однородной консистенции. Добавьте растительное масло и еще перемешайте.

Выложите в баночку и оставьте при комнатной температуре на 8-10 часов. Затем поставьте в холодильник.

Советы:

  • Густоту горчицы регулируйте количеством добавляемого рассола.

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