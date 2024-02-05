Почему нельзя снимать работу ПВО: Игнат подробно объяснил

Работу ПВО снимать нельзя, ведь враг анализирует все видео и комментарии. И каждый снимок или видео могут стать источником информации для российских оккупантов.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире YouTube-канала Центра противодействия дезинформации.

Почему нельзя снимать работу ПВО

Игнат объяснил, что снимать работу ПВО нельзя, потому что каждый снимок может стать источником информации для врага.

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то — это все анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. На словах, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", – рассказал спикер ВС.

Он также объяснил, как работают россияне с процессом съемки работы украинской ПВО.

"С одной точки снимает один человек, с другой точки – второй человек, с третьей точки – третий человек. Это называется трехкоординатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка, скажем, Patriot и нанести повторный удар", – пояснил Игнат.

Читайте главные новости дня:

Работа камер наблюдения во время тревоги

Спикер ВС также отметил важность отключения во время воздушной тревоги камер видеонаблюдения.

"Вы знаете историю с камерами, которые были включены. Надо выключать те камеры, что это вообще недопустимо и занимается уже Служба безопасности Украины, другие правоохранители. Сегодня относительно пренебрегающих этими правилами есть запреты соответствующие. Особенно в реальном времени это очень и очень может навредить", – рассказал Игнат.

Он отметил, что кадры работы ПВО, которую снимают сами Воздушные силы и иностранные журналисты, перед публикацией проверяются.

"Вы же видите что и мы выкладываем работу ПВО, и иностранцы уже выкладывают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе. То есть перехват воздушной цели – то почему нет? Мы должны показать партнерам, что их оружие работает, что оно эффективно, что мы сбиваем ракеты", – пояснил спикер ВС.

К слову, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал новостью дня получение от западных партнеров двух новых мощных систем ПВО. Он сказал, что эти системы "сбивают все".

Читайте также: