Массированные ракетные удары России могут участиться: Жданов назвал дату

Российские массированные атаки по Украине могут участиться, если Северная Корея (КНДР) будет поставлять ей ракеты.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

“Скорее всего, Россия готовится где-то через месяц. Раньше они вряд ли начнут. Где-то со второй половины февраля до середины марта. Там как раз и годовщина полномасштабного вторжения и плюс под президентские выборы нужно будет показать победы на линии фронта. Пехотой они сегодня ничего добиться не могут. Я думаю, что они за месяц поднакопят ракеты, немножко попросят у Северной Кореи, возможно, еще у Ирана — там тоже есть что просить. Так что я думаю, что они могут предпринять массированные атаки", — рассказал Олег Жданов.

Напомним, Россия использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи.

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