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Женщина чуть не погибла, когда развеивала прах своего отца

Женщина чуть не погибла, когда развеивала прах своего отца

Горы, скала / Фото: Pexels

Женщина попала в ловушку, когда развеивала прах своего отца на горе.

В Уэльсе женщина решила развеять прах своего отца на одной из самых высоких гор региона, но поскользнулась и упала на крохотное выступление. Она балансировала там несколько часов, пока ее не спасли с помощью вертолета.

Об этом пишет Guardian.

32-летняя медсестра и опытная альпинистка Китти Гаррисон устраивала эмоциональную церемонию прощания со своим отцом на вершине горы Трифан. Однако во время развеивания его праха женщина потеряла опору – ей пришлось цепляться за крошечный выступ, где она ненадежно балансировала на высоте 91 метра над спуском более трех часов.

"Моя нога поскользнулась на неплотной гальке, я достаточно сильно поскользнулась и приземлилась на крохотный выступ. Если бы я спустилась не с той стороны, я бы улетела прямо с горы, и не уверена, что была бы здесь сегодня", — рассказала она.

Опытная альпинистка была на трети пути вниз от вершины (917 метров), где она простилась со своим отцом. Волонтеры обнаружили ее с помощью GPS мобильного телефона и вертолета береговой охраны.

В общей сложности ее спасение длилось семь часов. Для спасения женщины привлекали группу из 12 горных спасателей.

Из-за неровного рельефа и скорости ветра вертолет не смог приблизиться к находившейся в овраге Китти Гаррисон. Единственный способ для спасателей – подняться над ней и спуститься вниз.

"Вы переходите от надежды к страху, что меня никто не найдет. Время шло, я дрожала от холода и влаги и не могла пошевелить никакой мышцей, мои ноги устали и дрожали", – вспоминает женщина.

Напомним, в Британии 95-летний мужчина получил степень магистра.

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