В Британии 95-летний мужчина получил степень магистра

Магистерский курс также помог ему занять разум после потери жены.

В Британии 95-летний Дэвид Марджот окончил Кингстонский университет со степенью магистра современной европейской философии. Более того, пенсионер не собирается не этому останавливаться и намерен поступить на еще один курс.

Об этом пишет Kingston Nub News.

Отмечается, что мужчина стал одним из самых старых людей, когда-либо выпускавшихся из британского университета. В настоящее время действующим рекордсменом является 96-летний Арчи Уайт, окончивший Брайтонский университет в 2021 году.

Дэвид Марджот получил бурные овации сокурсников и зрителей, когда он пересекал сцену, чтобы получить диплом. На выпускном его сопровождали сын и зять.

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"Это была тяжелая работа, моя память уже не такая, как раньше, но мне посчастливилось иметь учителей мирового уровня, и это был очень положительный опыт. Я считаю, что важно всегда бросать себе вызов, даже когда вы стареете", – сказал выпускник.

Человек, получивший диплом, по специальности – психиатр, квалификацию врача получил в 1952 году. Впрочем, решил вернуться к образованию, чтобы понять больше философии и как новые знания можно применить в современной профессии.

Магистерский курс также помог ему занять разум после потери жены, умершей после 65 лет брака.

Напомним, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что до конца февраля 2024 года должно состояться объединение пяти или шести университетов. Предусмотрено присоединение слабых заведений к более мощным.

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