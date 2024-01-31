Ситуация кризисная: МОН до конца февраля планирует объединить несколько университетов – подробности

До конца февраля в Украине должно состояться пять-шесть объединений высших учебных заведений.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что до конца февраля 2024 года должно состояться объединение пяти или шести университетов. Предусмотрено присоединение слабых заведений к более мощным.

Об этом он сказал в комментарии образовательному порталу Osvita.ua.

"У нас есть ситуация, что в некоторых заведениях мы имеем просто кризисную ситуацию, поэтому необходимо действовать именно сейчас", – прокомментировала он.

Винницкий подчеркнул, что нужно немедленно действовать, чтобы спасти студентов и преподавательский состав.

"К примеру, на прошлой неделе состоялось присоединение Одесского государственного экологического университета к Одесскому национальному университету им. Мечникова. К сожалению, Одесский экологический университет давно уже перестал быть экологичным. На сегодняшний день там преподается и право, и многие другие специальности. И преподавание этих специальностей не отвечает необходимому качеству по соответствующим критериям", – объяснил Винницкий.

Как заверил замминистра, преподаватели, работающие в присоединенном университете, останутся работать и не потеряют работу внезапно. Студенты же присоединенных университетов продолжат обучение на тех программах и по тем условиям, по которым они начали получать образование.

Также будут сохранены бюджетные места, а цена контракта не будет меняться.

Кроме того, каждое объединение будет сопровождаться инвестицией Министерства образования и науки за счет средств Всемирного банка на закупку учебно-научного оборудования. Размер такой инвестиции составит от 1 до 1,5 млн долларов.

"Итак, мы не только оптимизируем сеть, мы все-таки ее модернизируем, вкладывая неплохие деньги в объединенные университеты", — резюмировал Михаил Винницкий.

Напомним, в Минобразования намерены оптимизировать количество заведений высшего образования в Украине. Система высшего образования в Украине насчитывает более 170 государственных вузов, часть из которых имеет территориально обособленные структурные подразделения.

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