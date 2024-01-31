В оккупированном Токмаке раздаются мощные взрывы

Взрывы очень громкие.
В среду, 31 января, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Громко и в самом городе, и пригороде.
Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.
"Прифронтовый Токмак слушает поздравления для оккупантов. Жители сообщают о громких взрывах — слышит и город, и пригород", — говорится в сообщении.
Напомним, на днях в оккупированном Донецке развевался украинский флаг. Его появление на одной из улиц оккупированного города стало возможным благодаря действиям местных партизан.