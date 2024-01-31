В оккупированном Токмаке раздаются мощные взрывы

В среду, 31 января, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области раздались взрывы. Громко и в самом городе, и пригороде.

Об этом сообщил мэр захваченного Мелитополя Иван Федоров.

"Прифронтовый Токмак слушает поздравления для оккупантов. Жители сообщают о громких взрывах — слышит и город, и пригород", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях в оккупированном Донецке развевался украинский флаг. Его появление на одной из улиц оккупированного города стало возможным благодаря действиям местных партизан.

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