В Донецке "прилет" по расположению военных РФ (видео)

"Прилет" произошел в расположение оккупантов во дворце спорта "Дружба".

Во временно оккупированном россиянами Донецке произошел "прилет" по расположению военных РФ. Там сгорели автомобили, есть погибшие и раненые.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Денис Казанский.

Как отмечается, "прилет" произошел в расположение оккупантов во дворце спорта "Дружба". На кадрах с видео видно, как на территории стоят разбитые и сгоревшие автомобили, рядом с которыми лежат тела оккупантов.

Так называемые представители росСМИ заявляют, что "прилет" произошел по Калининскому району.

В Донецке произошел "прилет" по расположению оккупантов во дворце спорта

Напомним, что Нижегородский центр подготовки военных специального назначения "Сталь" подтвердили прилет по инструкторам на полигоне под Иловайском, в результате чего более 20 человек двухсот.

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