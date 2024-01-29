В Донецке "прилет" по расположению военных РФ (видео)

"Прилет" произошел в расположение оккупантов во дворце спорта "Дружба".
Во временно оккупированном россиянами Донецке произошел "прилет" по расположению военных РФ. Там сгорели автомобили, есть погибшие и раненые.
Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Денис Казанский.
Как отмечается, "прилет" произошел в расположение оккупантов во дворце спорта "Дружба". На кадрах с видео видно, как на территории стоят разбитые и сгоревшие автомобили, рядом с которыми лежат тела оккупантов.
Так называемые представители росСМИ заявляют, что "прилет" произошел по Калининскому району.
Напомним, что Нижегородский центр подготовки военных специального назначения "Сталь" подтвердили прилет по инструкторам на полигоне под Иловайском, в результате чего более 20 человек двухсот.
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