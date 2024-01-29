У Донецьку "приліт" по розташуванню військових РФ (відео)

“Приліт” стався в розташування окупантів у палацу спорту “Дружба”.

В тимчасово окупованому росіянами Донецьку стався “приліт” по розташуванню військових РФ. Там згоріли автомобілі, є загиблі та поранені.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Денис Казанський.

Як зазначається, “приліт” стався в розташування окупантів у палацу спорту “Дружба”. На кадрах з відео видно, як на території стоять розтрощені та згорілі автівки, поряд з якими лежать тіла окупантів.

Так звані представники росЗМІ заявляють, що “приліт” стався по Калінінському району.

У Донецьку стався “приліт” по розташуванню окупантів в палаці спорту

Нагадаємо, що Нижегородський центр підготовки військових спеціального призначення "Сталь" підтвердили приліт по інструкторах на полігоні під Іловайськом, внаслідок чого понад 20 осіб двохсоті.

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