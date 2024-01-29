У Донецьку "приліт" по розташуванню військових РФ (відео)

“Приліт” стався в розташування окупантів у палацу спорту “Дружба”.
В тимчасово окупованому росіянами Донецьку стався “приліт” по розташуванню військових РФ. Там згоріли автомобілі, є загиблі та поранені.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст Денис Казанський.
Як зазначається, “приліт” стався в розташування окупантів у палацу спорту “Дружба”. На кадрах з відео видно, як на території стоять розтрощені та згорілі автівки, поряд з якими лежать тіла окупантів.
Так звані представники росЗМІ заявляють, що “приліт” стався по Калінінському району.
Нагадаємо, що Нижегородський центр підготовки військових спеціального призначення "Сталь" підтвердили приліт по інструкторах на полігоні під Іловайськом, внаслідок чого понад 20 осіб двохсоті.
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