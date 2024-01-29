"Це просто виправдання": у ГУР прокоментували заяви Путіна щодо Іл-76

Андрій Юсов нагадав, що РФ досі не надала доказів того, що на борту Іл-76, який впав на Бєлгородщині, нібито були українські військовополонені.

Російський диктатор Володимир Путін каже неправду, коли твердить, що російська протиповітряна оборона ніколи не збивала російських літаків.

Про це сказав 29 січня в етері "Радіо Свобода" представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він також нагадав, що Росія досі не надала доказів того, що на борту військово-транспортного літака Іл-76, який минулого тижня впав у Бєлгородській області, були українські військовополонені.

"Стосовно слів людини, схожої на Путіна в даній ситуації, він як завжди лукавить. По-перше, неодноразово фіксувалися "дружній вогонь" і збиття російськими засобами протиповітряної, протиракетної оборони російських літаків у різних куточках і Російської Федерації, і окупованих територій, поруч із лінією фронту. Окрім того, якщо говорити про систему "свій-чужий", вона не завжди спрацьовує, а у випадку розрахунків переносних комплексів, якими також насичений Бєлгород, це взагалі не є аргументом. Тому, звичайно, ці слова є швидше виправданням", – каже Юсов.

Представник ГУР наголосив, що під час засідання Ради безпеки ООН Росія не надала жодних подробиць і доказів того, що на борту збитого літака перебували українські військовополонені.

"Ми справді розраховували, що там, крім потоку якихось пропагандистських заяв, буде наданий фактаж. Ми нічого нового не побачили, тому слідство триває. Що стосується долі цих людей, звичайно, ми повинні докласти всіх зусиль, щоб з’ясувати її, це обовʼязково буде зроблено. І тема з міжнародним розслідуванням для України точно не розкрита", – каже Юсов.

Наприкінці минулого тижня російський президент Володимир Путін заявив, що російська ППО не могла збити Іл-76, адже на російських бортах встановлено систему "свій-чужий".

Зазначимо, військово-транспортний літак ІЛ-76 розбився у Бєлгородській області 24 січня. У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що на його борту могли бути як ракети С-300, так і люди. Також відомо, що того дня мав відбутися один з найбільших обмінів з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуація з падінням Іл-76 зрозуміла не до кінця.

Крім того, Буданов повідомив, що обмін військовополоненими між Україною і Росією все ж відбудеться найближчим часом.

Читайте також: