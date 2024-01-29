Погода у лютому: чи потішить тепло українців

В Україні цього року очікується теплий лютий. Середня температура буде навіть трохи вищою за норму.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За прогнозами синоптиків, у лютому середня місячна температура прогнозується від 4 до 2 градусів тепла. Такі показники у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5 градуси вищі за норму, на решті території України - близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 29-67 мм, у Карпатах подекуди 74-83 мм, це в межах норми.

За даними багаторічних спостережень, середня місячна температура повітря становить 0-5 градусів морозу, на високогір'ї Карпат - 6 градусів морозу, на півдні Одеської області, Криму та Закарпатті місцями 1-4 градуси тепла.

Раніше синоптикиня повідомила, що до Україне йде антициклон, тому найближчими днями погода зміниться. Більше про це читайте у новині.

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