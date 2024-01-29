Погода в феврале: порадует ли тепло украинцев

В Украине в этом году ожидается теплый февраль. Средняя температура будет даже немного выше нормы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По прогнозам синоптиков, в феврале средняя месячная температура прогнозируется от 4 до 2 градусов тепла. Такие показатели в южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5 градуса выше нормы, на остальной территории Украины — близко к норме.

Месячное количество осадков ожидается 29-67 мм, в Карпатах местами 74-83 мм, это в пределах нормы.

По данным многолетних наблюдений, средняя месячная температура воздуха составляет 0-5 градусов мороза, на высокогорье Карпат – 6 градусов мороза, на юге Одесской области, Крыма и Закарпатья местами 1-4 градуса тепла.

Ранее синоптик сообщила, что в Украину идет антициклон, поэтому в ближайшие дни погода изменится. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: