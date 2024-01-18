Будут ли еще сильные морозы в Украине: прогноз синоптика

В январе 2024 года в некоторых регионах Украины зафиксировали морозы до -25 градусов. Однако эти холода не задержались надолго, и скоро температура повысилась. Скорее всего, таких холодов в Украине больше не будет в этом сезоне.

Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в комментарии "24 Каналу".

Метеоролог отметила, что в январе 2024 года сильные морозы продолжались 2-3 дня. Остальное время отмечались умеренные или даже положительные температурные значения. Также она высказала предположение, что сильнейшие морозы за весь зимний период могли уже пройти.

"Такая вероятность, конечно, есть, но и повторения подобного мы не исключаем, ведь это только середина зимы... Возможно, были самые большие, но посмотрим. Пока еще рано загадывать", — сказала Птуха.

Напомним, сегодня, 18 января, в Украине будет наблюдаться ухудшение погодных условий. Людей призывают быть внимательными, особенно на дорогах.

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