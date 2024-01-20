Свитолина одержала уверенную победу и вышла в 1/8 финала Australian Open-2024

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№23 WTA) вышла в четвертый круг Australian Open-2024.

В матче третьего раунда 29-летняя уроженка Одессы убедительно обыграла швейцарку Викторию Голубич (№85 WTA).

Поединок длился 1 час 7 минут и завершился победой Элины со счетом 6:2, 6:3.

За проведенное на корте время Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Элина в четвертый раз в карьере сыграет в 1/8 финала Australian Open. Ее личным рекордом на этом турнире Grand Slam остается выход в четвертьфинал (2018, 2019).

За путевку в 1/4 финала австралийского мэйджора Свитолина сразится с 19-летней чешкой Линдой Носковой (№50 WTA), которая в третьем круге сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек – 3:6, 6:3, 6:4.

Отметим, что в 1/8 финала Australian Open-2024 сыграют сразу три украинки, чего еще никогда не случалось на турнирах Большого шлема. Кроме Свитолиной, борьбу на Открытом чемпионате Австралии продолжают Марта Костюк и Даяна Ястремская.

За выход в четвертьфинал Костюк поборется с россиянкой Марией Тимофеевой, а Ястремская встретится с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Напомним, из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину российские и белорусские теннисисты допущены к выступлениям только в нейтральном статусе.

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