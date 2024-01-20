Сотни ракет на Украину: ВСУ объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал цель массированных ракетных ударов России по Украине. По его словам, каждая российская ракета или дрон имеют конкретную цель, но все вместе они призваны перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом он рассказал в интервью для "Фокуса".

Игнат вспомнил, как враг ударил сначала декабря небольшим количеством ракет — около двух десятков. Это были ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-535. Уже 29 декабря был мощный удар – 158 средств воздушного нападения.

"Ракеты разных типов и дроны полетели с разных носителей и направлений. Были почти все виды ракет кроме "Калибров". Были сбиты 134 цели — это беспрецедентный результат и рекорд как по атаке, так и по сбитию воздушных целей. Повторно такое количество средств враг применил также 2 января этого года — более 100 ракет и дронов разного типа. Следующая атака была менее насыщенной — 8 января", — рассказал представитель ВС.

По его словам, каждая российская ракета или дрон имеет свою конкретную цель: военные объекты, инфраструктуру, склады. Поэтому они стремятся не только истощить украинскую ПВО.

"Нельзя сказать, что атака сосредоточена на истощении ПВО или чтобы мы тратили ракеты. Это не правильно. Каждая российская ракета и дрон летит по своей цели, у каждой ракеты есть метка, куда она должна попасть — это объект критической инфраструктуры или военный объект, склады и т.д. Они все делают не просто так", — подчеркнул Игнат.

Он сравнил ситуацию с Израилем во время нападения группировки ХАМАС. На государство одновременно обрушились ракетные удары, атаки дронов и крылатых ракет. И даже мощная израильская противовоздушная оборона не смогла перехватить все цели.

"Большое количество ракет и дронов рассредоточивают внимание всех Сил обороны, в частности ПВО. Вы видели опыт Израиля, когда напали ХАМАС. В то же время летело много ракет с РСЗО, дроны, крылатые и баллистические ракеты. Даже лучшая система ПВО в мире, которую имеет Израиль не смогла перехватить все цели. Средства поражения спроектированы так, чтобы преодолевать системы ПВО", — отметил представитель ПС.

Игнат добавил, что территория Израиля эквивалентна одной украинской области, поэтому там легче нарастить системы ПВО по границе и внутри страны. Однако Украина — огромная территория, и враг к тому же атакует по разным направлениям.

"Наша ПВО сосредоточена на локальной защите городов, объектов и т.д. Враг во время атак таким количеством средств поражения пытается перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше этих средств попало в цель", — объяснил Игнат.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также рассказал, что противовоздушная оборона России прореживается. Оккупанты усилили средствами ПВО линию столкновения на фронте и временно оккупированный Крым, однако территория самой РФ стала уязвимой.

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