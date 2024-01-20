Оккупанты сконцентрировались на Авдеевке — ВСУ

Войска оккупационной армии РФ сосредоточились на штурмах Авдеевки и Новомихайловки в Донецкой области. Захватчики атакуют, но почти не используют технику.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикера Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Это на Марьинском направлении — Новомихайловка. В основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники", — сказал спикер.

По его словам, в течение прошедшего дня оккупанты не нанесли ни одного авиаудара. Впрочем, россияне тремя ракетами С-300 атаковали Донецкую область. Кроме того, враг продолжают активно применять артиллерию. Перед этим россияне неделю активно использовали авиацию.

Штупун говорит: много причин, почему оккупанты уменьшили активность авиации. В частности, обслуживание самолетов, проблемы с поставками боеприпасов или погода.

Напомним, руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке. По оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тыс. человек и 220 боевых машин.

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