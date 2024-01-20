Окупанти сконцентрувалися на Авдіївці - ЗСУ

Росіяни атакують майже без техніки.

Війська окупаційної армії РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки у Донецькій області. Загарбники атакують, але майже не використовують техніки.

Про це в ефірі телемарафону заявив спікера Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Це на Мар’їнському напрямку - Новомихайлівка. В основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки", - сказав речник.

З його слів, протягом минулого дня окупанти не завдали жодного авіаудару. Втім, росіяни трьома ракетами С-300 атакували Донецьку область. Крім того, ворог продовжують активно застосовувати артилерію. Перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію.

Штупун каже: багато причин, чому окупанти зменшили активність авіації. Зокрема, обслуговування літаків, проблеми з постачаннями боєприпасів чи погода.

Нагадаємо, керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про великі втрати росіян в Авдіївці. За оцінками американської розвідки, від початку наступу під Авдіївкою в жовтні 2023-го росіяни втратили понад 13 тис. осіб і 220 бойових машин.

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