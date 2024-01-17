Наєв закликав евакуюватися жителів прикордонних районів півночі України

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на необхідності евакуюватися жителів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей через регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ.

Своє звернення він опублікував у Facebook.

"Війна з Росією охопила не лише схід та південь України. Північна операційна зона також не є виключенням. В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей (так як й на всій території країни) діє правовий режим воєнного стану. Щодня ворог завдає по тим територіям вогневе ураження. Противник використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, залучає диверсійні групи", - наголосив він.

Наєв підкреслив, що Росія використовує всі їй відомі й можливі військові вміння, щоб знищити Україну, "і байдуже, куди влучить випущена ракета, снаряд чи куля".

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Генерал-лейтенант зазначив, що кордон України з РФ на півночі – це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями.

"Ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним! Щодня військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само, як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України. Війна триває, і для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем та нищити ворога не задумуючись, що можуть нашкодити нашим громадянам,кожен свідомий українець має прислухатися до порад військових адміністрацій", - звернувся до цивільних Наєв.

Нагадаємо, на Харківщині оголосили примусову евакуацію з двох громад.

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