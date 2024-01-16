На Харківщині оголосили примусову евакуацію: деталі

У населених пунктах залишається майже 300 дітей.

У Харківській області влада оголосила обов'язкову евакуацію евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад, що в Куп'янському районі.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

З його слів, наразі в цих населених пунктах перебуває 3043 людей. Серед них 279 - це діти. Влада закликає виїжджати родини з дітьми, які проживають у населених пунктах:

Кіндрашівська громада: Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка –

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка – Курилівська громада: Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха.

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - йдеться у повідомленні.

Охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером: 0-800-33-92-91.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія РФ не полишає спроб просунутися в напрямку Куп'янська. Проте Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян.

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