Салліван передасть Зеленському вимогу США щодо війни з РФ – Bloomberg

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі передасть йому вимогу президента Джо Байдена щодо війни з Росією. У Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами – від наступу до оборони.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Зеленський розуміє, чому ця вимога має сенс, проте президент України "не хоче це чути чи говорити про це публічно".

"Тож він (Зеленський - ред.) повинен передати Байдену і нагадати Конгресу США – що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби", - йдеться у статті.

"Контрнаступ України провалився (що розчарувало Вашингтон, який закликав Київ прийняти іншу тактику). Росіяни занадто добре окопалися, а українці втратили занадто багато солдатів і витратили надто багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони від невпинних російських ракетних обстрілів. Напад завжди важчий за захист, але для України зараз про це не може бути й мови", - пише Bloomberg.

Як зазначили журналісти, президент Росії Володимир Путін також зрозумів тактичні переваги оборони – він фактично наказав своїй армії призупинити наступ та утримувати окуповані території.

"Це також має для нього стратегічний сенс. Путін (чиє власне "переобрання" в березні є наперед вирішеним) проведе 2024 рік, чекаючи на вибори у США в листопаді, в надії, що Дональд Трамп повернеться до Білого дому і двоє сильних людей укладуть угоду", - пише видання.

Тим часом Путін перетворив російське суспільство на військову економіку. Кремль 2024 року витратить на свою армію 8% ВВП – вперше після розпаду Радянського Союзу.

Україна має менше ресурсів. Протягом минулого року вона отримувала щедру підтримку від США, Великобританії, Європейського Союзу та інших західних союзників. Але їхній ентузіазм спадає.

"Звичайно, Україні слід нарощувати власне виробництво боєприпасів, але це легше сказати, ніж зробити, поки російські ракети атакують її заводи. У цьому контексті Зеленський має рацію, відкидаючи неодноразові заклики Заходу до припинення вогню. Росія використає паузу для переозброєння та поповнення запасів, щоб згодом відновити повномасштабну атаку на українське суспільство. Але Україна під час того самого перемир'я може не отримати більше грошей і зброї від Заходу. Тож припинення вогню зараз може бути рівносильним капітуляції пізніше", - наголошує Bloomberg.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба наголосив – навіть у випадку, якщо у союзників закінчиться зброя для України, то українці продовжуватимуть боротьбу за існування нації і "будуть воювати лопатами".

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