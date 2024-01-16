Салливан передаст Зеленскому требование США касательно войны с РФ – Bloomberg

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе передаст ему требование президента Джо Байдена по поводу войны с Россией. В Белом доме хотят, чтобы Украина изменила стратегию борьбы с российскими оккупантами – от наступления к обороне.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Зеленский понимает, почему это требование имеет смысл, однако президент Украины "не хочет это слышать или говорить об этом публично".

"Поэтому он (Зеленский – ред.) должен передать Байдену и напомнить Конгрессу США – что Украина может играть в надлежащей обороне, только если США и их союзники гарантируют, что у нее есть необходимые средства", — говорится в статье.

"Контрнаступление Украины провалилось (что разочаровало Вашингтон, призвавший Киев принять другую тактику). Россияне слишком хорошо окопались, а украинцы потеряли слишком много солдат и потратили слишком много боеприпасов, особенно для противовоздушной обороны от постоянных российских ракетных обстрелов. Нападение всегда тяжелее защиты, но для Украины сейчас об этом не может быть и речи", – пишет Bloomberg.

Как отметили журналисты, президент России Владимир Путин также понял тактические преимущества обороны – он фактически отдал приказ своей армии приостановить наступление и удерживать оккупированные территории.

"Это также имеет для него стратегический смысл. Путин (чье собственное "переизбрание" в марте предрешено) проведет 2024 год, ожидая выборов в США в ноябре, в надежде, что Дональд Трамп вернется в Белый дом и двое сильных людей заключат соглашение", – пишет издание.

Тем временем Путин превратил российское общество в военную экономику. Кремль в 2024 году потратит на свою армию 8% ВВП – впервые после распада Советского Союза.

У Украины меньше ресурсов. В прошлом году она получала щедрую поддержку от США, Великобритании, Европейского Союза и других западных союзников. Но их энтузиазм падает.

"Конечно, Украине следует наращивать собственно производство боеприпасов, но это легче сказать, чем сделать, пока российские ракеты атакуют ее заводы. В этом контексте Зеленский прав, отвергая неоднократные призывы Запада к прекращению огня. Россия использует паузу для перевооружения и пополнения запасов, чтобы впоследствии возобновить полномасштабную атаку на украинское общество. Но Украина во время того же перемирия может не получить больше денег и оружия от Запада. Поэтому прекращение огня сейчас может быть равносильно капитуляции позже", — отмечает Bloomberg.

Напомним, Дмитрий Кулеба отметил – даже в случае, если у союзников закончится оружие для Украины, то украинцы будут продолжать борьбу за существование нации и "будут воевать лопатами".

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