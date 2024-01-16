Почему в Украине не объявляют войну с РФ — экс-судья Конституционного суда объяснил

Экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин объяснил, почему в Украине до сих пор официально не объявили войну России.

С точки зрения международного права государство, объявляющее войну, является агрессором. Именно по этой причине Украина не объявляет войну РФ, хотя фактически война с оккупантами продолжается.

Об этом экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин рассказал в интервью "hromadske".

"А почему мы должны объявлять войну? Напали на нас, а не мы напали. Документы ООН вообще не содержат термина "объявления войны". С точки зрения международного права государство, которое объявляет войну, является агрессором, даже если оно является жертвой нападения. То есть если мы объявим войну России, получится так, что мы станем агрессором", – объяснил Шишкин.

Экс-судья добавил, что по итогам войны агрессор не может рассчитывать на получение репараций.

"Поэтому я не советовал бы никому спекулировать на тезисе об объявлении войны. Нам достаточно объявления военного положения для того, чтобы осуществить мобилизацию", — добавил Шишкин.

Напомним, экс-судья Конституционного суда Виктор Шишкин также рассказал, в какой ситуации Конституция Украины разрешает ограничивать определенные права и свободы граждан во время действия особого положения.

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