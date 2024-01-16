Можно ли лишить гражданства уклонистов за границей: экс-судья КС объяснил

Судья назвал провокационными разговоры о возможности лишения гражданства уклонистов от военной службы по мобилизации.

Экс-судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин объяснил, было ли бы законным лишение гражданства уклонистов от мобилизации, находящихся за границей.

Об этом бывший судья КС рассказал в интервью hromadske.

По словам Шишкина, лишение украинского гражданства мужчин, бежавших за границу от мобилизации, было бы неконституционным.

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"В соответствии со статьей 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Он может изменить гражданство по собственному желанию. Наши мужчины сбежали за границу – да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности", – пояснил экс-судья КС.

Он подчеркнул, что Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, скрывающихся за границей.

"Поэтому разговоры об этом – провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", – добавил Шишкин.

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Напомним, в середине декабря народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и арестовывать имущество тех военнообязанных, которые выехали за границу во время войны.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к военнообязанным мужчинам, незаконно уехавшим за границу во время войны. По словам президента, они должны если не воевать на фронте, то работать и платить налоги в украинский бюджет.

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