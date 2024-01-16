Можно ли лишить гражданства уклонистов за границей: экс-судья КС объяснил

Судья назвал провокационными разговоры о возможности лишения гражданства уклонистов от военной службы по мобилизации.
Экс-судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин объяснил, было ли бы законным лишение гражданства уклонистов от мобилизации, находящихся за границей.
Об этом бывший судья КС рассказал в интервью hromadske.
По словам Шишкина, лишение украинского гражданства мужчин, бежавших за границу от мобилизации, было бы неконституционным.
"В соответствии со статьей 25 Конституции, гражданина Украины нельзя лишить гражданства. Он может изменить гражданство по собственному желанию. Наши мужчины сбежали за границу – да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности", – пояснил экс-судья КС.
Он подчеркнул, что Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, скрывающихся за границей.
"Поэтому разговоры об этом – провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", – добавил Шишкин.
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Напомним, в середине декабря народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая предложила лишать гражданства и арестовывать имущество тех военнообязанных, которые выехали за границу во время войны.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что есть вопросы к военнообязанным мужчинам, незаконно уехавшим за границу во время войны. По словам президента, они должны если не воевать на фронте, то работать и платить налоги в украинский бюджет.
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