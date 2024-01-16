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Розлючений пасажир вдарив пілота літака: що йому не сподобалося (відео)

Розлючений пасажир вдарив пілота літака: що йому не сподобалося (відео)

Розлючений пасажир вдарив пілота літака: що йому не сподобалося (відео)

Пасажир напав на пілота / Фото: скриншот з відео

Його присоромили за поведінку.

В Індії пасажир літака кинувся з кулаками на пілота.

Про це пише India Today.

Напад стався 14 січня після того, як рейс IndiGo, що прямував з Делі до Гоа в Індії, був затриманий на 13 годин через погану видимість, спричинену густим туманом, що охопив регіон.

Пілот Ануп Кумар повідомив про ситуацію, яка, вочевидь, не влаштовувала одного з пасажирів, якого звати Сахіл Катарія.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як розгніваний мандрівник, одягнений у жовту толстовку, мчить проходом і б'є пілота, а глядачі скрикують від шоку.

"Якщо хочеш літати, керуй літаком", - кричить він Кумару, який задкує до кабіни. "Інакше відчини двері".

У цей момент між ними стає стюардеса, а Катарію відводить назад на місце попутник у небесно-блакитній толстовці.

Бортпровідниця потім розплакалася: "Те, що ти зробив, неправильно. Ти не зможеш це робити".

В окремому ролику видно, як озброєна охорона виводить пасажира з літака, перш ніж він перепросив пілота на камеру.

Відтоді і пілот, і авіакомпанія подали заяву на Катарію, якого заарештувала поліція Делі.

Глядачі поквапилися присоромити мандрівника за напад:

  • Розчарування не дає пасажиру права застосовувати фізичне насильство до члена екіпажу
  • Цього маніяка слід занести до списку заборонених для польотів як мінімум на 3 роки

Нагадаємо, чоловік, якого везли на кремацію, "ожив", коли машина наїхала на вибоїну. Медики оголосили його мертвим і віддали "тіло".

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