Розлючений пасажир вдарив пілота літака: що йому не сподобалося (відео)

Його присоромили за поведінку.

В Індії пасажир літака кинувся з кулаками на пілота.

Про це пише India Today.

Напад стався 14 січня після того, як рейс IndiGo, що прямував з Делі до Гоа в Індії, був затриманий на 13 годин через погану видимість, спричинену густим туманом, що охопив регіон.

Пілот Ануп Кумар повідомив про ситуацію, яка, вочевидь, не влаштовувала одного з пасажирів, якого звати Сахіл Катарія.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно, як розгніваний мандрівник, одягнений у жовту толстовку, мчить проходом і б'є пілота, а глядачі скрикують від шоку.

"Якщо хочеш літати, керуй літаком", - кричить він Кумару, який задкує до кабіни. "Інакше відчини двері".

A passenger punched an Indigo capt in the aircraft as he was making delay announcement. The guy ran up from the last row and punched the new Capt who replaced the previous crew who crossed FDTL. Unbelievable ! @DGCAIndia @MoCA_GoI pic.twitter.com/SkdlpWbaDd — Capt_Ck (@Capt_Ck) January 14, 2024

У цей момент між ними стає стюардеса, а Катарію відводить назад на місце попутник у небесно-блакитній толстовці.

Бортпровідниця потім розплакалася: "Те, що ти зробив, неправильно. Ти не зможеш це робити".

В окремому ролику видно, як озброєна охорона виводить пасажира з літака, перш ніж він перепросив пілота на камеру.

Відтоді і пілот, і авіакомпанія подали заяву на Катарію, якого заарештувала поліція Делі.

Глядачі поквапилися присоромити мандрівника за напад:

Розчарування не дає пасажиру права застосовувати фізичне насильство до члена екіпажу

Цього маніяка слід занести до списку заборонених для польотів як мінімум на 3 роки

Нагадаємо, чоловік, якого везли на кремацію, "ожив", коли машина наїхала на вибоїну. Медики оголосили його мертвим і віддали "тіло".

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