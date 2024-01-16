Під Воронежем безпілотники атакували військовий аеродром – подробиці

Дрони збили над військовий аеродромом у Воронезькій області.

Влада Воронезької області заявила, що засобами ППО у ніч проти 16 січня над містом було "відбито атаку" безпілотників.

Як пише ASTRA, два з восьми БПЛА, які атакували Воронеж, було збито над військовим аеродромом "Балтимор".

На аеродромі "Балтимор" дислокується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаполк. Аеродром регулярно використовується ВКС РФ для завдання авіаударів по території України від 24 лютого 2022 року.

В Міноборони РФ повідомили, що Воронезьку область вночі атакували вісім безпілотників. За даними відомства, п’ять з них було знищено, а три – перехоплено.

За даними каналу, два дрони було збито безпосередньо в районі військового аеродрому "Балтимор". За попередньою інформацією, пошкоджень немає.

Ще один дрон нібито потрапив у балкон квартири 10-поверхового будинку у Воронежі, який розташований за 7 км від аеродрому.

Уламки ще одного безпілотника виявили жителі будинку на вулиці Острогозька, який розташований за 2 кілометри від аеродрому.

Уламки ще одного БПЛА впали в районі села Архангельське, іншого – в районі села Новогрем'яченське. Ще два БПЛА нібито впали у селі Девиця.

Нагадаємо, в ISW проаналізували версії росіян про збиття літаків А-50 та Іл-22.

Читайте також провідні новини дня: