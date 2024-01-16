Под Воронежем беспилотники атаковали военный аэродром – подробности

Дроны сбили над военным аэродромом в Воронежской области.

Власти Воронежской области заявили, что средствами ПВО в ночь на 16 января над городом была "отбита атака" беспилотников.

Как пишет ASTRA, два из восьми БПЛА, атаковавших Воронеж, были сбиты над военным аэродромом "Балтимор".

На аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Аэродром регулярно используется ВКС РФ для нанесения авиаударов по территории Украины с 24 февраля 2022 года.

В Минобороны РФ сообщили, что Воронежскую область ночью атаковали восемь беспилотников. По данным ведомства, пять из них были уничтожены, а три – перехвачены.

По данным канала, два дрона были сбиты непосредственно в районе военного аэродрома "Балтимор". По предварительной информации, повреждений нет.

Еще один дрон якобы попал в балкон квартиры 10-этажного дома в Воронеже, расположенном в 7 км от аэродрома.

Обломки еще одного беспилотника обнаружили жители дома на улице Острогожская, расположенного в 2 километрах от аэродрома.

Обломки еще одного БПЛА упали в районе села Архангельское, другого – в районе села Новогремяченское. Еще два БПЛА якобы упали в деревне Девица.

Напомним, в ISW проанализировали версии россиян об уничтожении самолетов А-50 и Ил-22.

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