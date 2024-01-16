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В России заявили об "отражении атаки" БпЛА на Воронеж

В России заявили об "отражении атаки" БпЛА на Воронеж

Взрыв

В Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над территорией области.

Власти Воронежской области заявили, что средствами ПВО над городом Воронеж была "отбита атака" беспилотных летальных аппаратов.

Об этом заявил губернатор области Александр Гусев.

"Над Воронежем очередными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", – губернатор области Александр Гусев.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над территорией области.

"Средства ПВО в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области РФ ночью раздалась серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздалась серия взрывов.

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