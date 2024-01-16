В России заявили об "отражении атаки" БпЛА на Воронеж

В Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над территорией области.

Власти Воронежской области заявили, что средствами ПВО над городом Воронеж была "отбита атака" беспилотных летальных аппаратов.

Также читайте В российском Воронеже раздалась серия громких взрывов (видео)

Об этом заявил губернатор области Александр Гусев.

"Над Воронежем очередными средствами ПВО отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет", – губернатор области Александр Гусев.

В свою очередь, в Минобороны РФ заявили о сбитии трех беспилотников над территорией области.

"Средства ПВО в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Курской области РФ ночью раздалась серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздалась серия взрывов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.