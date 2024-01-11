В российском Белгороде громко: подробности

Чрезвычайные инциденты с "неизвестными беспилотниками" в России – уже обыденное дело.

Вечер четверга, 11 января, оказался довольно громким для жителей Белгорода. Отмечается, что работает ПВО.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

В российском Белгороде снова "какие-то хлопки"

Ранее в соцсетях рядовые белгородцы делились своими переживаниями по поводу последних событий: в городе теперь все чаще раздается сирена о ракетной опасности, снаряды прилетают во дворы домов. Люди говорят, что сбылся их "страшный сон". Интересно слышать, потому что украинцы живут в таких обстоятельствах уже почти два года, а россияне только очнулись.

Напомним, очередная шумная ночь прошла в российском Белгороде 4 января. Около 23:00 в городе звучала воздушная тревога, потом местные слышали десятки взрывов и начали показывать в соцсетях видео "прилетов".

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