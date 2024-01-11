Смерть эксзамгенпрокурора: какие версии рассматривает следствие

У полиции нет оснований считать это совершением умышленного убийства, но не исключаются никакие версии.

Информацию о якобы выявлении признаков насильственной смерти экс-заместительницы генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери Ярославы в полиции не подтвердили. В рамках следствия продолжается экспертиза.



Об этом "Общественному" сообщила представитель Национальной полиции Украины Елена Бережная.

"Та информация, которая была распространена, не соответствует действительности. Потому что по результатам проведенного вскрытия причину установить не удалось из-за гнилостных изменений. Поэтому назначено проведение экспертиз", — сказала Бережная.

Предстоит провести экспертизы, которые продлятся несколько недель. Только после их завершения будет установлена причина смерти.

"То, что было распространено (информация о якобы признаках убийства — ред.), мы не подтверждаем. Такой информации у нас нет в заключении и нам неизвестно откуда она распространяется", — отметила Елена Бережная.

Относительно дочери погибшей на ее теле также есть гнилостные изменения, однако окончательные причины смерти еще не названы, поэтому будут проведены экспертизы, добавила спикер.

Следствие не исключает ни одной версии

По словам Елены Бережной, у полиции нет оснований считать это совершением умышленного убийства, но не исключаются никакие версии.

Она подчеркнула, что все производства со смертью открываются по статье 115 (преднамеренное убийство), так предполагает процедура.

"Признаков насильственной смерти, так как вчера эксперт осматривал наглядно — не было. Тем не менее, только по результатам судебно-медицинской экспертизы и других назначенных экспертиз будет установлена и причина смерти, и будут приняты дальнейшие процессуальные решения", — пояснила она.

Точно установить сколько времени прошло с момента смерти женщин. смогут только эксперты.

Что известно о смерти экс-заместительницы генпрокурора и ее дочери

Ольгу Колинько нашли мертвой 10 января, когда работники ЖЭКа в присутствии полиции сломали двери жилья. Их вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали.

Впоследствии в соседней квартире нашли мертвой и ее дочь Ярославу. Женщины жили в квартирах напротив.

Известно, что 71-летняя женщина болела уже много лет и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье.

Как сообщала ранее пресс-секретарь Нацпола Елена Бережная, следователей удивило то, что оба дома были закрыты изнутри, а у матери и дочери не обнаружили признаков насильственной смерти. решение”.

По предварительным данным полиции, женщины скончались в разное время и со значительным интервалом. Ольга Колинько умерла 2 месяца назад, в ноябре 2023 года, а ее дочь около 3 недель назад – в декабре 2023-го.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Киеве нашли мертвыми экземпляру генпрокурора и ее дочь!

В свое время Ольга Колинько была одной из главных следователей по громкому делу бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который, наконец, был приговорен в США и в Украину никогда не возвращался.

Колинько неоднократно прочили должность генерального прокурора Украины, но главное кресло ГПУ она так и не заняла.

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