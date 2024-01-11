Впереди Эль Классико: "Барселона" завоевала путевку в финал Суперкубка Испании

"Барселона" одолела "Осасуну" в полуфинале Суперкубка Испании. Поединок на поле стадиона "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 2:0 .

Первый гол в этом матче подопечные Хави забили после перерыва. На 59-й минуте польский нападающий Роберт Левандовский точно пробил в ближний угол после разрезной передачи в штрафную от Илкая Гюндогана.

В конце поединка "сине-гранатовые" закрепили свое преимущество – на 90+3-й минуте 16-летний Ламин Ямал забил с передачи Жоау Фелиша.

В финале Суперкубка Испании каталонский клуб встретится в Эль Классико с мадридским "Реалом", который накануне в первом полуфинале осилил "Атлетико" со счетом 5:3 по итогам экстра-таймов.

Финальный поединок турнира между "Реалом" и "Барселоной" состоится в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом году Суперкубок Испании также проводился в Саудовской Аравии в формате мини-турнира с участием четырех команд. Тогда обладателем трофея стала "Барселона", которая в финале разобралась с "Реалом".

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