Попереду Ель Класико: "Барселона" виборола путівку до фіналу Суперкубка Іспанії

Голи Роберта Левандовського та Ламіна Ямала принесли "синьо-гранатовим" перемогу над "Осасуною".

"Барселона" здолала "Осасуну" у півфіналі Суперкубка Іспанії. Поєдинок на полі стадіону "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) завершився з рахунком 2:0 .

Перший гол у цьому матчі підопічні Хаві забили після перерви. На 59-й хвилині польський нападник Роберт Левандовський влучно пробив у ближній кут після розрізної передачі до штрафного майданчика від Ілкая Гюндогана.

Наприкінці поєдинку "синьо-гранатові" закріпили свою перевагу – на 90+3-й хвилині 16-річний Ламін Ямал забив з передачі Жоау Феліша.

У фіналі Суперкубка Іспанії каталонський клуб зустрінеться в Ель Класико з мадридським "Реалом", який напередодні в першому півфіналі подужав "Атлетіко" з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів.

Фінальний поєдинок турніру між "Реалом" і "Барселоною" відбудеться в неділю, 14 січня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, торік Суперкубок Іспанії також проводився у Саудівській Аравії у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд. Тоді володарем трофею стала "Барселона", яка у фіналі розібралася з "Реалом".

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 20-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Бундесліга: розклад і результати матчів 17-го туру чемпіонату Німеччини з футболу, турнірна таблиця

АПЛ: розклад і результати матчів 21-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця