"Реал" без Лунина в феерическом матче осилил "Атлетико" и вышел в финал Суперкубка Испании

Мадридские гранды забили 8 голов на двоих, а победу в экстра-таймах вырвали "сливочные".

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина обыграл "Атлетико" в полуфинале Суперкубка Испании. Поединок на поле стадиона "Аль-Аввал Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 5:3 по итогам экстра-таймов.

Уже на 6-й минуте матча "матрасники" вышли вперед – Марио Эрмосо на дальней штанге пробил головой после подачи с углового от Антуана Гризманна.

На 20-й минуте "сливочные" отыгрались – Антонио Рюдигер с близкого расстояния забил головой после навеса с углового в исполнении Луки Модрича.

Прошло еще девять минут и команда Карло Анчелотти уже была впереди – Ферлан Менди точным ударом замкнул прострел Дани Карвахаля.

Однако на перерыв команды отправились при равном счете, ведь на 37-й минуте Гризманн разобрался с двумя соперниками, вошел в штрафную и положил мяч в левый нижний угол ворот.

Во втором тайме уже подопечным Диего Симеоне удалось повести в счете – на 78-й минуте голкипер "Королевского клуба" Кепа Аррисабалага неуверенно сыграл на выходе, после чего мяч от груди Рюдигера залетел в ворота "Реала".

Однако удержать преимущество в счете "Атлетико" не смог. На 85-й минуте Карвахаль расстрелял ворота "матрасников" ударом под перекладину, таким образом переведя игру в экстра-таймы.

Решающий гол в этом увлекательном противостоянии был забит в конце второго овертайма. На 116-й минуте поединка Хоселу после подачи Карвахаля с правого фланга головой пробил в ногу защитнику "Атлетико" Стефану Савичу, от которой мяч рикошетом от газона оказался в воротах.

А окончательный счет игры на 120+2-й минуте установил Браим Диас, который издали попал в пустые ворота "Атлетико", когда все защитники и голкипер "матрасников" Ян Облак пошли к чужим воротам на розыгрыш углового в надежде спастись от поражения.

Отметим, что Лунин весь матч провел на скамейке для запасных.

В другом полуфинале Суперкубка Испании в четверг, 11 января, встретятся "Барселона" и "Осасуна". Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Финал турнира состоится в воскресенье, 14 января. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

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