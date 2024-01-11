Смерть ексзаступниці генпрокурора: які версії розглядає слідство

У поліції немає підстав наразі вважати це скоєнням умисного вбивства, але не відкидаються жодні версії.

Інформацію про начебто виявлення ознак насильницької смерті ексзаступниці генерального прокурора України Ольги Колінько та її доньки Ярослави в поліції не підтвердили. У межах слідства ще триває експертиза.



Про це "Суспільному" повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна.

"Та інформація, яка була поширена, не відповідає дійсності. Тому що за результатами проведеного розтину причину встановити не вдалося через гнилісні зміни. Тому призначено проведення експертиз", — сказала Бережна.

Належить провести експертизи, які будуть тривати кілька тижнів. Лише після їх завершення буде встановлено причину смерті.

"Те, що було поширено (інформація про нібито ознаки вбивства — ред.), ми не підтверджуємо. Такої інформації у нас немає в заключенні і нам невідомо звідки вона поширюється", — зазначила Олена Бережна.

Щодо доньки загиблої на її тілі так само є гнилісні зміни, проте остаточні причини смерті ще не названо, тому будуть проведені експертизи, додала речниця.

Слідство не відкидає жодної версії

За словами Олени Бережної, у поліції немає підстав наразі вважати це скоєнням умисного вбивства, але не відкидаються жодні версії.

Вона наголосила, що всі провадження зі смертю відкриваються за статтею 115 (умисне вбивство), так передбачає процедура.

"Ознак насильницької смерті, так як вчора експерт оглядав наочно — не було. Тим не менш, лише за результатами судово-медичної експертизи та інших експертиз, які були призначені, буде встановлена і причина смерті, і будуть прийняті подальші процесуальні рішення", — пояснила вона.

Точно встановити, скільки часу минуло з моменту смерті жінок. зможуть тільки експерти.

Що відомо про смерть ексзаступниці генпрокурора та її доньки

Ольгу Колінько знайшли мертвою 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Згодом у сусідній квартирі знайшли мертвою і її доньку Ярославу. Жінки мешкали у квартирах навпроти.

Відомо, що 71-річна жінка хворіла вже багато років і на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою в сусідній квартирі, що також належала родині.

Як повідомляла раніше речниця Нацполу Олена Бережна, слідчих здивувало те, що обидві оселі були зачинені зсередини, а у матері та доньки не виявили ознак насильницької смерті: “Тіла жінок були передані на судово-медичну експертизу, внаслідок цього встановлять причини смерті та ухвалять подальші процесуальні рішення”.

За попередніми даними поліції, жінки померли в різний час та зі значним інтервалом. Ольга Колінько померла 2 місяці тому, в листопаді 2023 року, а її донька близько 3 тижнів тому — у грудні 2023-го.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Києві знайшли мертвими екзаступницю генпрокурора та її доньку!

Свого часу Ольга Колінько була однією з головних слідчих у гучній справі колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка, який, зрештою, був засуджений у США та до України ніколи не повертався.

Колінько неодноразово пророкували посаду генерального прокурора України, але головне крісло ГПУ вона так і не посіла.

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