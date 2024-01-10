Всесвітньо відомий актор помер у 42 роки від раку апендикса

Відомий мексикансько-американський актор Адан Канто помер від раку апендикса.

Артисту було 42 роки. Смерть Канто сталася 8 січня. Про це повідомляє видання Deadline.

Канто народився в Сьюдад-Акунья, Коауїла, Мексика, 1981 року і виріс у Техасі. У 16 років пішов з дому, щоб продовжити кар'єру співака та гітариста в Мехіко. Він почав зніматися у місцевій рекламі та телешоу, згодом його запросили у драматичний серіал "Послідовники" (2013) на телеканалі Fox, де він зіграв головну роль.

Адан Канто / Фото: Getty Images

Потім він знявся в ситкомі ABC "Міксологія", кримінальній драмі Netflix "Нарко", "Кров та нафта". Його першою великою роллю в кіно стала роль супергероя Санспота у фільмі "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" 2014 року.

Адан Канто / Фото: Associated Press

Останні два роки Канто знімався у серіалі "Прибиральниця", де зіграв гангстера Армана Моралеса. Картина була спродюсована Warner Bros. TV.

Адан Канто у стрічці "Прибиральниця" / Фото: Getty Images

Адан Канто у стрічці "Прибиральниця" / Фото: Getty Images

"Ми вбиті горем, дізнавшись про смерть Адана Канто. Чудовий актор і дорогий друже, для нас велика честь бачити його частиною сімей Warner Bros. Television і Fox Entertainment з моменту його дебюту в США у фільмі "Послідовники" понад десять років тому", — йдеться у заяві Fox та WBTV. "Зовсім недавно він засвітився на екрані у фільмі "Прибиральниця" потужною грою, що продемонструвала його артистизм, діапазон, глибину та вразливість. Це незмірна втрата, і ми сумуємо разом із його дружиною Стефані, їхніми дітьми та близькими. Нам дуже не вистачатиме Адана".

У актора залишилися дружина Стефані Енн Канто та двоє дітей, 3-річний Роман Алдер та 1,5-річна Єва Жозефіна.

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