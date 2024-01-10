А ваше є в цьому переліку: такі українські прізвища давали в давнину бізнесменам

Давні українські прізвища можуть розповісти багато про своїх носіїв. Наприклад, яким родом занять займалися їхні предки.
Про них розповів у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юрій Редько.
Він вказує, що найчастіше подібні родові імена отримували люди, які мали власні магазини. Зазвичай вони там жили і працювали самі на себе. Якщо ваше прізвище звучить саме так, можливо ваші предки відносилися до бізнесменів того часу.
Отже, серед таких прізвищ найпопулярніше Крамар і його похідні:
- Крамарук;
- Крамаренко;
- Крамарчук.
А ось люди, які працювали у сфері торгівлі, однак не мали власного бізнеса, отримували прізвище Купець і його похідні:
- Купецькій;
- Купчик.
Ваші предки вміли рахувати гроші, торгувати і знали, що таке керувати власним бізнесом.
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