А ваше є в цьому переліку: такі українські прізвища давали в давнину бізнесменам

Давні українські прізвища можуть розповісти багато про своїх носіїв. Наприклад, яким родом занять займалися їхні предки.

Про них розповів у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юрій Редько.

Він вказує, що найчастіше подібні родові імена отримували люди, які мали власні магазини. Зазвичай вони там жили і працювали самі на себе. Якщо ваше прізвище звучить саме так, можливо ваші предки відносилися до бізнесменів того часу.

Отже, серед таких прізвищ найпопулярніше Крамар і його похідні:

Крамарук;

Крамаренко;

Крамарчук.

А ось люди, які працювали у сфері торгівлі, однак не мали власного бізнеса, отримували прізвище Купець і його похідні:

Купецькій;

Купчик.

Ваші предки вміли рахувати гроші, торгувати і знали, що таке керувати власним бізнесом.

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