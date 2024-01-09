Перелік стародавніх українських прізвищ, які походять від назв погодніх явищ

Ось які родові імена походять від назв погодніх явищ.

Наші предки особливу увагу приділяли різноманітним погоднім явищам. В дохристиянські часи їх часто шанували як богів. Таке поклоніння не могло не проявитися у формуванні прізвищ.

У своїй книзі "Етимологічному словнику українських прізвищ" Валентин Лученко розповідає про так звані кліматологічні родові імена. Перевірте, можливо ваше також входить до цього переліку.

Найчастіше для формування прізвищ брали природні явища, такі як вітер, буря, веселка, град, дощ, завірюха, гроза, зірка, зима, зоря, зірниця, негода, мороз, роса, сльота, хмара, спека, холод тощо.

Ось які прізвища дійшли до наших днів, але були створенні в давні часи і походять від назв погодніх явищ:

Вітряний, Вітрук, Вітренко;

Буренюк, Бурюк, Бурій, Бурієнко, Буренко, Бурченко;

Дощук, Дощенко;

Веселко, Весельченко;

Грозюк, Грозенко;

Градов, Градський, Граденко, Градовенко;

Зименюк, Зимюк, Зименко, Зимченко;

Завірющенко;

Годинюк, Годиняк, Годинчук, Годиненко;

Зірниченко, Зірнюк;

Зірко, Зіренко, Зірченко, Зірчук, Зірчак;

Негодюк, Негоденко;

Морозко, Морозов, Морозюк, Морозенко;

Сльотенко;

Росюк, Росяк, Росенко, Росиченко;

Хмарук, Хмаренко;

Спеченко;

Холоднюк, Холодняк, Холодний, Холодян, Холозян, Холоденко.

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