Холдинг "Нова пошта" змінює назву на NOVA у зв'язку зі значним розширенням.

Компанія "Нова пошта" оголосила про зміну назви. Відтепер вона називатиметься просто - NOVA. Таке рішення ухвалено через розширення сфери діяльності групи компаній.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

"Ми вже набагато більше, аніж пошта, саме тому прибираємо це слово у назві групи компаній і залишаємо широке, без барʼєрів — NOVA", - йдеться у повідомленні.

Водночас логістичний оператор, який саме доставляє посилки, назву не змінює.

Співвласник групи NOVA Вячеслав Климов каже, що основна мета групи NOVA — забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але компанія планує розширятися.

Зазначимо, що "Нова пошта" працює на ринку України від 2001 року. Відтоді компанія створила багато нових продуктів, зокрема небанківську фінансову установу NovaPay, компанію доставки у Європі Nova Post Europe, у світі - Nova Global, а також ІТ-компанію Nova Digital та авіадоставку Supernova Airlines.

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