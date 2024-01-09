Компания "Новая почта" меняет название на NOVA в связи с большим расширением.

Популярный логистический оператор "Новая почта" объявил об изменении названия компании. Теперь она будет называться просто — NOVA. Такое решение принято в связи с расширением сферы деятельности группы компаний.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы уже гораздо больше, чем почта, поэтому убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — NOVA", — говорится в сообщении.

Совладелец группы NOVA Вячеслав Климов говорит, что основная цель группы NOVA – обеспечить легкую доставку чего-либо для жизни и бизнеса. Пока это посылки, деньги и технологии, но компания планирует расширяться.

Отметим, что "Новая почта" работает на рынке Украины с 2001 года. С тех пор компания создала много новых продуктов, в частности, небанковское финансовое учреждение NovaPay, компанию доставки в Европе Nova Post Europe, в мире — Nova Global, а также ИТ-компанию Nova Digital и авиадоставку Supernova Airlines.

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