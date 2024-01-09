У Південній Кореї офіційно заборонили вживання м'яса собак

Парламент Південної Кореї ухвалив закон про заборону вживання собачого м'яса в їжу та розведення собак на забій. Ініціатором заборони виступив президент країни Юн Сок Йоль.

Про це повідомляє ВВС.

Тепер згідно із законом, тим, хто розводить собак для вживання в їжу, купує, перевозить, зберігає або продає їжу, приготовану із собак, загрожує покарання до трьох років позбавлення волі та штраф близько 20 тисяч доларів.

Водночас відповідальності безпосередньо за вживання собачого м'яса законопроєкт не передбачає.

Заборона викликала гарячі суперечки між борцями за права тварин та традиціоналістами.

Так, у листопаді 2023 року в Сеулі справа дійшла до бійки між двома сотнями фермерів, які вирощують собак, та поліцейськими. Асоціація виробників собачого м'яса взагалі погрожувала випустити на вулиці столиці два мільйони собак.

Незважаючи на розбіжності з фермерами, практично всі політики підтримали законопроєкт: за проголосували 208 парламентарів і лише двоє утрималися.

Організаторам "собачих ферм" дали перехідний період до 2027 року (до цього часу їх не каратимуть). Власникам понад 1000 ферм також пообіцяли держпідтримку під час перепідготовки працівників. Водночас підприємці заявили, що планують подавати апеляцію та виходити на протести.

Вживання собачого м'яса у Південній Кореї стало набагато менш поширеним явищем, ніж раніше, але його їдять деякі люди похилого віку і подають у деяких ресторанах.

За даними уряду, в країні налічується близько 1150 ферм із розведення собак, 34 бійні, 219 дистриб'юторських компаній та 1600 ресторанів, де подають собаче м'ясо.

Нагадаємо, 2018 року південнокорейський суд вперше визнав вбивство собак заради їжі незаконним.

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