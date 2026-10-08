Сеул відкликав посла з України: у МЗС розповіли, що буде далі

Георгій Тихий

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Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу з Республікою Корея попри те, що Сеул вирішив відкликати свого посла.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи ситуацію для ТСН.

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За словами представника зовнішньополітичного відомства, українська сторона вже провела офіційну зустріч із дипломатом.

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«Цього тижня ми запрошували до МЗС посла Республіки Корея в Україні для представлення нашої позиції та пошуку конструктивних рішень. Йому було повідомлено про позицію української сторони», — зазначив Георгій Тихий.

У міністерстві наголошують на важливості виваженого підходу у відносинах між державами та сподіваються на врегулювання ситуації в майбутньому.

«Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями. Попри рішення Сеула про відкликання посла, Україна залишається відкритою до відновлення конструктивного діалогу — навіть якщо на це буде потрібен час», — підкреслив речник МЗС.

Скандал між Україною та Південною Кореєю — останні новини

Нагадаємо, між Україною та Південною Кореєю розгортається серйозна криза. Конфлікт почався після того, як стало відомо про передавання Сеулу північнокорейських полонених із Курщини, а згодом з’явилася інформація про те, що Південна Корея постачає в Росію паливо в обхід санкцій.

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Ситуація загострилася й на дипломатичному рівні: Сеул уже відкликав свого посла, тоді як українське МЗС вимагає пояснень щодо постачання нафтопродуктів до РФ.

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