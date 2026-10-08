Визначився час початку бою Ф'юрі — Джошуа

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа / © Associated Press

Реклама

Став відомий час початку бою між ексчемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Sky Sports.

Реклама

Вихід Ф'юрі та Джошуа на ринг у головному поєдинку вечора боксу, який відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс), очікується о 01:00 ночі за місцевим часом (3:00 ночі за київським часом — прим.).

Реклама

Передбачається, що арена, на якій відбудеться бій між зірковими британцями, буде відчинена до 03:30 за місцевим часом. Відповідну заявку подали до міської ради Кардіффа.

Такий час проведення головного поєдинку було обрано з урахуванням інтересів американського ринку, у чому від початку були зацікавлені Туркі Аль-Аш-Шейх, Дейна Вайт і транслятор Netflix.

На кону в бою Ф'юрі — Джошуа стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який українець Олексанр Усик улітку зробив вакантним.

Зазначимо, що наприкінці вересня Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

Реклама

Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик

WBC : Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл . Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика звільнити всі пояси був автоматично підвищений керівництвом WBC. 28 листопада 2026 року Кабаєл захищатиме титул у поєдинку з албанцем Нельсоном Гісою, який відбудеться у Дюссельдорфі.

IBF : Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович . Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

WBO : Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа . Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте у травні 2026 року Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку, який відбувся у Манчестері. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.

WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона росіянина Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа спрогнозував переможця бою Ф'юрі — Джошуа.

Новини партнерів