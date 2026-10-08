Определилось время начала боя Фьюри — Джошуа

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / © Associated Press

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Стало известно время начала боя между экс-чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Об этом сообщает Sky Sports.

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Выход Фьюри и Джошуа на ринг в главном поединке вечера бокса, который состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс), ожидается в 01:00 по местному времени (3:00 по киевскому времени — прим.).

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Предполагается, что арена, на которой состоится бой между звездными британцами, будет открыта в 03:30 по местному времени. Соответствующую заявку подали в городской совет Кардиффа.

Такое время проведения главного поединка было выбрано с учетом интересов американского рынка, в чем изначально были заинтересованы Турки Аль-Аш-Шейх, Дэйна Уайт и транслятор Netflix.

На кону в бою Фьюри — Джошуа будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который украинец Александр Усик летом сделал вакантным.

Отметим, что в конце сентября Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик

WBC : Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел . Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика освободить все пояса был автоматически повышен руководством WBC. 28 ноября 2026 года Кабайел будет защищать титул в поединке с албанцем Нельсоном Гисой, который состоится в Дюссельдорфе.

IBF : Этот пояс завоевал хорват Филип Хргович . В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

WBO : Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа . Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако в мае 2026 года Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке, который состоялся в Манчестере. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.

WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона россиянина Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Дюбуа спрогнозировал победителя боя Фьюри — Джошуа.

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