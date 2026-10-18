Витік аміаку на Волині після атаки РФ: влада зробила заяву

Пожежу на підприємстві локалізували / © ДСНС

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Жодного ризику витоку аміаку після російського удару по селу Маневичі на Волині немає.

Про це заявив т. в. о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

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Він додав, що пожежу після удару вже повністю загасили.

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«Немає ризику витоку жодного аміаку на території підприємства. Взагалі резервуар, у якому зберігався аміак, не пошкоджений. Були пошкоджені лише незначні провідні труби, і це зовсім не є критично. Спрацювала система захисту, яка унеможливила витік безпосереднього аміаку в повітря. Тому немає жодної загрози для місцевих жителів», — наголосив Романюк.

Фахівці провели заміри як на території підприємства, так і за його межами — показники залишаються в межах допустимих норм. Резервуари з аміаком не постраждали, витоку не зафіксовано.

Водночас через сильне задимлення мешканців прилеглих будинків закликають зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Рятувальники на місці пожежі / © ДСНС

У Маневичах — загроза викиду аміаку

У селі Маневичі Волинської області, яке зазнало російської атаки, попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств. Вона може призвести до викиду аміаку в атмосферу, повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

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Окремо жителів закликали подбати про безпеку дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю. За можливістю виїхати на деякий час до іншого місця.

Аміак – небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів та отруєння.

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